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13.11.2019

Суд освободил организатора "убийства" Бабченко

Источник: Корреспондент.net

Предприниматель Борис Герман, осужденный якобы за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, освобожден из тюрьмы. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

"Суд удовлетворил его апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", - сообщила она.

Отмечается, что решение об освобождении Германа принял Киевский апелляционный суд.

Гайовская добавила, что прокуратура была против освобождения. "На данный момент прокуратура не получила полного решения суда, не видела его мотивацию, поэтому не может сказать, будет ли обжаловать решение", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу с момента провозглашения, даже если будет подана апелляция.

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