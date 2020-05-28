Суд отправил под арест Микитася

Источник: Корреспондент.net

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу экс-нардепа и бывшего президента Укрбуда Максима Микитася. Об этом сообщает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в четверг, 28 мая.

Указано, что Микитась будет находиться под стражей до 14 июля с альтернативой внесения залога. При этом сумму залога увеличили до 100 млн гривен.

В свою очередь Центр противодействия коррупции сообщает, что апелляция отменила решение судьи первой инстанции Андрея Бицюка, который сначала ограничился домашним арестом.

Указано, что в суде прокурор смог обосновать нецелесообразность домашнего ареста тем, что: