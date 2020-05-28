28.05.2020
Суд отправил под арест Микитася
Источник: Корреспондент.net
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу экс-нардепа и бывшего президента Укрбуда Максима Микитася. Об этом сообщает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в четверг, 28 мая.
Указано, что Микитась будет находиться под стражей до 14 июля с альтернативой внесения залога. При этом сумму залога увеличили до 100 млн гривен.
В свою очередь Центр противодействия коррупции сообщает, что апелляция отменила решение судьи первой инстанции Андрея Бицюка, который сначала ограничился домашним арестом.
Указано, что в суде прокурор смог обосновать нецелесообразность домашнего ареста тем, что:
- он не предусматривает залога, поэтому Микитасю вернули бы деньги, которые он уже вносил в качестве залога;
- есть доказательства, что Микитась размышлял над убийством своих соучастников, что смог бы сделать и во время домашнего ареста.
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