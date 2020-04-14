Суд по делу Чорновол перенесли

Источник: Корреспондент.net

Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение дела экс-нардепа Татьяны Чорновол на неопределенный срок, сообщает Страна во вторник, 14 апреля.

Дело отложили после того, как Чорновол заявила отвод судье Сергею Вовку из-за конфликта интересов. По ее словам, он выносил неправомерное решение по делу экс-генпрокурора Юрия Луценко, вместе с которым она изымала "деньги Януковича".

Кроме того, Чорновол отметила, что в Печерском суде дежурит трое судьей, которые будут рассматривать отвод Вовка и назначать новую дату слушания, но пока неизвестно, когда это произойдет.

Отметим, Госбюро расследований просит отправить Чорновол под домашний арест.