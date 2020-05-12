Суд принял решение по концессии Херсонского порта

Источник: Корреспондент.net

Верховный суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском торговом порту Херсона. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook во вторник, 12 мая.

"Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договора портов Херсон и Ольвия в один день", – написал министр.

Криклий добавил, что его ведомство продолжает работать над другими проектами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях.

"И будем в дальнейшем защищать каждого инвестора", – резюмировал он.