Суд принял решение по концессии Херсонского порта
Источник: Корреспондент.net
Верховный суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском торговом порту Херсона. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook во вторник, 12 мая.
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договора портов Херсон и Ольвия в один день", – написал министр.
Криклий добавил, что его ведомство продолжает работать над другими проектами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях.
"И будем в дальнейшем защищать каждого инвестора", – резюмировал он.