29.02.2020
Суд принял решение по участникам штурма в Жмеринке
Источник: Корреспондент.net
Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 участникам беспорядков в Жмеринском горсовете, 16 из них взяли под стражу.
"Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным полицией за совершение противоправных действий в Жмеринском городском совете. 60 суток содержания под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования суд назначил 13 задержанным", – говорится в сообщении.
Еще трем участникам столкновений избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен, шести – круглосуточный домашний арест.
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