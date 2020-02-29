Суд принял решение по участникам штурма в Жмеринке

Источник: Корреспондент.net

Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 участникам беспорядков в Жмеринском горсовете, 16 из них взяли под стражу.

"Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным полицией за совершение противоправных действий в Жмеринском городском совете. 60 суток содержания под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования суд назначил 13 задержанным", – говорится в сообщении.

Еще трем участникам столкновений избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен, шести – круглосуточный домашний арест.