Суд принял решение по задержанному в Санжарах

Источник: Корреспондент.net

Судья Октябрьского районного суда Полтавы отправил под ночной домашний арест задержанного во время столкновений в Новых Санжарах местного жителя Владимира Сиренко на два месяца – до 20 апреля 2020 года. Об этом стало известно во время заседания суда в субботу, 22 февраля.

Известно, что Сиренко пытался наехать автомобилем на бойцов Национальной гвардии.

Сторона обвинения просила суд оставить подозреваемого под стражей. А сторона защиты настаивала на безосновательности такой меры пресечения.

Решение суда может быть обжаловано в течение пяти дней.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что полиция будет обращаться к суду с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шести участников протестов в Новых Санжарах 20 февраля. Всего были задержаны 24 человека, но почти всех отпустили на следующий день.

Отметим, полиция открыла пять дел по событиям в Новых Санжарах.