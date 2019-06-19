Суд признал увольнение Аласании незаконным

Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что возвращать неподконтрольные территории будут не "пушками или автоматами", а "словом".

Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 19 июня 2019 года.

ВО Свобода, Радикальная партия Олега Ляшко и партия Голос подали свои списки в Центризбирком.

Труп ребенка обнаружили в выгребной яме одного из домохозяйств села, в котором жила девочка.

Пересмотр решения о торговой блокаде "ЛДНР" можно обсуждать только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.

В центре города и на Оболони допустимая норма содержания диоксида азота в воздухе превышена в шесть раз.

Форум, который проводится с благословения предстоятеля ПЦУ Епифания, призван донести обществу месседж о необходимости и важности церковного единства.

"Сегодня, 19 июня, Шевченковский районный суд города Киева признал незаконным и отменил решение Наблюдательного совета ПАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины о досрочном прекращении контракта с председателем правления UA: Общественное вещание Зурабом Аласанией", - говорится в сообщении.

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