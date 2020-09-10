Суд рассмотрит отмену местных выборов

Индекс ожиданий деловой активности остается ниже нейтрального значения в 50 пунктов, указывая на преобладание пессимистических прогнозов у бизнеса.

В целом по итогам января-июля частные денежные переводы в Украину сократились на 5,3%, до $6,29 млрд.

В Высшем совете правосудия заявили, что одиозного судью не уведомили надлежащим образом о подозрении.

За период карантина с 12 марта по 31 августа статус безработного получили 444,4 тыс. человек.

Один населенный пункт был уничтожен огнем, еще в двух селах есть места возгорания. Количество пострадавших выясняется.

За полдня площадь пожара выросла в пять раз. Глава государства распорядился о финансировании для пострадавших.

До окончания карантина в Украине не будут проводиться аукционы по продаже объектов большой приватизации.

Соответствующие изменения в ранее принятое постановление о запрете въезда иностранцев внесены с целью убрать возможность для хасидов прикрывать поездку в Умань.

Главы государств в телефонном разговоре также затронули борьбу с пандемией, ситуацию в Беларуси, а также грядущий саммит Украина-ЕС.

Возгорания возле Трехизбенки и Старого Айдара, вспыхнувшие еще 2 сентября, удалось потушить только теперь.

Плюсы медреформы нужно оставить, а минусы надо убрать, скзазал глава государства и назвал это "обычной арифметикой".

Кабмин принял программу повышения оплаты труда педагогов, но на ее реализацию денег нет, ее приостановили.

"Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит", - объяснил свои поездки по регионам президент.

Предприятие может быть уничтожено, если арест на его акции не снимут.

Украина будет использовать правду и реальное положение дел на линии разграничения для того, чтобы лишить противника любого шанса усилить давление, отметили в Офисе президента.

Продукты питания за август подешевели на 1,5%. Больше всего овощи – на 13,5% и фрукты – на 8,4%.

Отныне иностранцам запрещен транзитный проезд, также будут пускать в страну только людей, имеющих родственников в Украине или учащихся в вузах.

На протяжении следующих 20 лет Украина будет вынуждена платить в случае роста ВВП выше 3%. Сумма может составить 22 миллиарда долларов.

Андрей Деркач причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США, считают в американском Минфине.

В июле импортные цены на газ для Украины подскочили на 45%, а в августе упали почти на 15%.

По его мнению, постановление ЦИК о проведении выборов было принято с нарушением положений Избирательного кодекса.

Подготовительное заседание по данному делу назначено на 2 октября. Иск об отмене выборов подало всеукраинское объединение сельских председателей, депутатов сельсоветов и крестьян Спасение села.

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск об отмене постановления Центральной избирательной комиссии о проведении местных выборов в Украине 25 октября.

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