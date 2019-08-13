Суд разрешил допрос Порошенко на полиграфе

Источник: Корреспондент.net

Госбюро расследований получило разрешение суда на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.

"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - сообщили в ГБР.