Суд снова отложил решение по Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Печерский райсуд Киева снова не смог избрать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко, объявив перерыв до 8 июля.

"В деле объявляется перерыв до 11:00 8 июля", - огласил судья Сергей Вовк.

Такое решение было принято в связи с вызовом свидетелей, присутствовавших при вручении Порошенко подозрения, поскольку его защита этот факт отрицает.

Прокуратура требовала для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июня. В этот день истекает срок расследования дела о назначении Сергея Семочко на должность первого замглавы Службы внешней разведки.

Сегодня суд рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования.