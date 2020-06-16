Суд снова рассмотрит дело о "деньгах Януковича"

Источник: Корреспондент.net

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда разблокировал пересмотр решения о конфискованных "деньгах Виктора Януковича". Речь идет о спецконфискации 1,5 млрд долларов компаний, связанных с окружением экс-президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда во вторник, 16 июня.

В частности, отменено решение Апелляционного суда Донецкой области об отказе рассмотреть апелляцию.

"16 июня Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited, которые оспаривали постановление Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года. КУС ВС отменил определение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полный текст постановления будет объявлен 22 июня.