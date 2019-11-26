Суд США требует обнародовать материалы по Украине

Источник: Корреспондент.net

Федеральный суд США в понедельник, 25 ноября, удовлетворил иск медиа-организации Центр за честность в обществе и обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, которые касаются приостановления военной помощи Украине, сообщает The Hill.

Отмечается, что судья распорядилась обязать Министерство обороны США и Административно-бюджетное управление передать медиа-организации отчеты о приостановке администрацией президента Дональда Трампа военной помощи Украине.

"Запрошены документы требуются с той целью, чтобы проинформировать общество о вопросах, которые вызывают чрезвычайный национальный интерес", - сказала судья.

Уточняется, что речь идет о распоряжение окружной судьи Вашингтона Коллин Коллар-Котелли. Медиа-организация обратилась с запросом в суд на основании Закона о свободе информации.