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10.06.2020

Суд вновь разрешил арестовать экс-нардепа Жеваго

Источник: Корреспондент.net

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепа Константина Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка Финансы и Кредит. 

"Сегодня Печерский суд рассмотрел ходатайство и принял решение избрать меру пресечения содержание под стражей, что является необходимым шагом для его ареста и экстрадиции при установлении места нахождения", - говорится в сообщении.

В мае пресс-служба бизнесмена со ссылкой на его адвоката, имя которого не называлось, сообщила, что Киевский апелляционный суд отменил решение о задержании и содержании под стражей Жеваго, принятое Печерским районным судом Киева в начале декабря 2019 года. По мнению апелляционной инстанции, отмененное постановление судьи Печерского райсуда было принято с существенными нарушениями Криминального процессуального кодекса (КПК) Украины.

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