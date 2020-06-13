Суд впервые применил "антиколомойский" закон

Источник: Корреспондент.net

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайства Приватбанка о закрытии производств по двум искам экс-акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Это первое реальное применение банковского закона 590-IX украинскими судами. Проанализировав материалы дел [№910/17630/19 по иску ООО Реватис и №910/17541/19 по иску ООО КС Групп], суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства Приватбанка и закрыл производство по обоим делам", - говорится в сообщении.

Производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 7 заключительных и переходных положений так называемого "антиколомойского" закона.

"Закон 590-IX предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного вреда, запрещая при этом признавать недействительными договоры, заключенные в процессе вывода банков с рынка", - напомнили в пресс-службе.