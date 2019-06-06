Суд вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Источник: Корреспондент.net
Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры всем пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки Екатерины Гандзюк.
В ходе заседания суда отмечалось, что были учтены чистосердечное раскаяние обвиняемых и их положительные характеристики.
Так, организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил шесть лет заключения.
Обвиняемые в пособничестве совершению преступления Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к четырем и трем годам лишения свободы соответственно.
Кроме того, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил четыре года тюрьмы.