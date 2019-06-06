Суд вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Источник: Корреспондент.net

Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры всем пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки Екатерины Гандзюк.

В ходе заседания суда отмечалось, что были учтены чистосердечное раскаяние обвиняемых и их положительные характеристики.

Так, организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил шесть лет заключения.

Обвиняемые в пособничестве совершению преступления Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к четырем и трем годам лишения свободы соответственно.

Кроме того, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил четыре года тюрьмы.