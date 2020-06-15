Суд закрыл дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке

Источник: Корреспондент.net

Большая палата Верховного суда закрыла производство по делу о вкладах семьи Суркисов в национализированном ПриватБанке. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook в понедельник, 15 июня.

"Большая палата Верховного суда прекратила производство по "делу Суркисов". Проблема как минимум откладывается. Ждем тексты постановлений… А Санта-Барбара с "обеспечкой" Печерского суда будет продолжаться", – написал Малюська.

В свою очередь Интерфакс-Украина сообщает, что сегодня суд частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка, Кабмина и ПриватБанка и признал действительным договор обмена средств Суркисов в банке на сумму более 1 млрд гривен на акции банка (bail-in), которые позже были выкуплены государством за 1 гривну.

Указано, что заседание суда длилось более восьми часов, а судьи Верховного суда совещались более четырех.

"Мы просили вообще отказать в удовлетворении иска. Верховный суд закрыл производство по делу, поскольку были применены, на наш взгляд, нормы нового закона (банковского №590-IX – ред.). Это означает, что решения предыдущих инстанций Верховный суд отменил. Теперь вопрос о том, будут ли истцы обращаться в Верховный суд с заявлением о передаче дела в другой компетентный суд", – рассказал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

По его словам, для передачи дела истцы должны будут обратиться в Верховный суд на протяжении 10 дней.

Григорчук отметил, что братьям Суркисам необходимо будет вернуть ранее выплаченные им по решениям суда предыдущих инстанций ПриватБанком средства.

В свою очередь, адвокат Суркисов Богдан Слободян пытался оспорить возможность закрытия производств на основании закона, поскольку оно было открыто за четыре года до его принятия. Он отмечал, что закрытие производства нарушит закон о праве лица на судебную защиту.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

Григорчук уточнил, что после получения текста решения Шестой апелляционный админсуд сможет разблокировать рассмотрение апелляции государства на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка.

Помимо того вердикт Верховного суда важен еще в одном деле о депозитах оффшорных компаний Суркисов в его кипрском филиале. Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года установил необходимость их обслуживания. После чего уже в марте этого этот суд разъяснил, что такое обслуживание состоит в компенсации ПриватБанком средств, размещенные оффшорами в 2012-2014 годах, и процентов – в целом более $250 млн. Такое определение 15 апреля подтвердил и Киевский апелляционный суд, на банк были наложены штрафы за неисполнение решения, а его руководители вызваны в прокуратуру.