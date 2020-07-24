Найти

24.07.2020

Суд закрыл дело против Зеленского

Источник: Корреспондент.net

В Киеве Печерский райсуд закрыл дело против президента Владимира Зеленского о несвоевременной им подаче сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом свидетельствуют данные в реестре судебных решений, опубликованные в пятницу, 24 июля.

Дело было открыло 7 июля 2020 после обращения главы НАПК Александра Новикова. По решению суда, дело закрыли "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".

В решении сказано, что действие закона О предотвращении коррупции распространяется на президента, но по статье 105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий. В связи с этим против него не может быть возбуждено уголовное дело.

 

Новости раздела
Украина
24.07.2020
Минфин уточнил условия выпуска евробондов
Расчеты за новым выпуском еврооблигаций на два миллиарда долларов должны состояться 30 июля.
Украина
24.07.2020
Нацбанк продал для поддержки гривны почти $350 млн
На этой неделе центробанк на межбанке только продавал валюту и провел все интервенции по единому курсу.
Украина
24.07.2020
ЧП с судном Delfi признают техногенной катастрофой
Владелец судна в последний раз пытается его выровнять. Если операция снова провалится, то этим займется АМПУ.
Украина
24.07.2020
МВД: "Угонщику" дали попробовать исчезнуть
У силовиков было два варианта - отпустить захватчика или ликвидировать в машине. Находившийся в заложниках полицейский выбрал первый вариант.
Украина
24.07.2020
В Украине резко увеличилось потребление газа
Украинцы за месяц купили 1,63 млн кубометров природного газа и 15,4 тыс. тонн сжиженного газа.
Украина
24.07.2020
Суд закрыл дело против Зеленского
Дело было открыто после обращения главы НАПК о том, что президент не сообщил вовремя о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Украина
24.07.2020
В Фонде по борьбе с COVID осталось 5% средств
Из 64,7 млрд грн в Фонде осталось только 3,2 млрд грн. Деньги должны были быть направлены на улучшение медицинской отрасли, но планы изменились.
Украина
23.07.2020
Газпром переплатит за транзит 30% - Оператор ГТС
Российская компания не использует полностью проплаченный объем транспортировки газа через украинскую ГТС.
Украина
23.07.2020
Террорист планировал захватить собор в Луцке
Изначально Кривош намеревался устроить атаку на луцкий собор, но от этой идеи пришлось отказаться из-за карантина.
Украина
23.07.2020
Украина разместила евробонды на $2 миллиарда
Еврооблигации с погашением в 2033 году размещены с доходностью 7,25%. Первая попытка сорвалась в начале месяца из-за отставки главы НБУ.
Украина
23.07.2020
В Украине ускорилось снижение добычи газа
В Укргаздобыче занялись разработкой среднесрочной стратегии разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов.
Украина
23.07.2020
Названы условия получения транша от Евросоюза
В ЕС ожидают проведения ряда реформ в Украине, в частности, реформы налоговой и таможни, внедрения IT-решений и улучшения бизнес-климата.
В Фонде по борьбе с COVID осталось 5% средств | В Украине резко увеличилось потребление газа