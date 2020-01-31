Суд запретил приватизировать Центрэнерго

Источник: Корреспондент.net

Фонду госимущества запретили продолжать процесс продажи компании Центрэнерго.

Как следует из материалов суда, компания Укрдонинвест добивалась повторного обеспечения иска к Фонду госимущества по делу о приватизации Центрэнерго. Хозяйственный суд удовлетворил требование истца.

"Принять меры по обеспечению иска ООО Укрдонинвест к ФГИ путем запрета совершать любые действия по осуществлению приватизации ПАО Центрэнерго до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа ФГИ № 1572 от 13 декабря 2018 года", - говорится в решении.

По сообщениям СМИ, компания Укрдонинвест требует перезапустить конкурс с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций Центрэнерго, чтобы принять в нем участие.