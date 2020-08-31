Судэкспертов дела Шеремета обвинили в нарушениях

Источник: Корреспондент.net

Дисциплинарная комиссия Министерства юстиции привлекла двух судебных экспертов - Юрия Ирхина и Андрея Семенца - к дисциплинарной ответственности за их портретно-психологическую экспертизу относительно фигурантки дела об убийстве Павла Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает адвокат Кузьменко Тарас Беспалый в Facebook.

"Экспертов Ирхина и Семенца привлекли к дисциплинарной ответственности за их портретно-психологическую экспертизу (единственное доказательство причастности Юли Кузьменко к убийству Павла Шеремета). Не помог даже визит Рувина (руководитель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин - ред.) перед заседанием комиссии ", - написал он.

Адвокат отметил, что комиссия усмотрела нарушение экспертами методологии.

"Дисциплинарная комиссия приняла решение о нарушении обеими экспертами методологии проведения экспертизы и о привлечении к дисциплинарной ответственности обоих экспертов", - говорится в сообщении.

В свою очередь нардеп Мария Ионова опубликовала видео с оглашением вывода комиссии Минюста и уточнила, что комиссия пришла к выводу, что выводы экспертов не основаны на методологиях, которые есть в реестре, а являются их личным мнением.

Она подчеркнула, что в связи с этим единственное доказательство следствия по делу Шеремета может быть признано недопустимым, то есть таким, который не основывается на нормах закона