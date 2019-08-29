Супрун подала заявление об отставке

Источник: Корреспондент.net

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в четверг, 29 августа, написала заявление об отставке на имя новоназначенного премьер-министра Алексея Гончарука.

Вместе с ней заявления также написали ее заместители Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.

"Ждем ближайшего заседания правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", - добавила она.

Супрун пожелала успехов новым чиновникам и дала им несколько советов.

"Верьте в свои силы. Не позволяйте, чтобы вами руководили. Не бойтесь быть технократами и не будьте "чьими-то ручными" министрами. Вы ответственны за целые сферы жизни украинцев и вы являетесь эксператми в правительстве. Принимайте решения и добивайтесь их воплощения. Помните, что вы служите украинскому народу, а не президенту, председателю партии или любом другом политику", - написала Супрун.