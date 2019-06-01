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01.06.2019

Супрун: В детдома не будут принимать с 2020 года

Источник: Корреспондент.net

В детские дома в Украине не будут принимать новых постояльцев с 2020 года, в исключительных случаях дети будут жить в патронатной или приемной семье, написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook 1 июня.

Вместо детдомов будут созданы все условия, чтобы дети из социально необеспеченных семей могли полноценно расти со своими родными родителями, говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что ни одно образцовое интернатное учреждение с лучшими условиями не заменит семью, поэтому правительство начало изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей.

"На самом деле из детей, живущих в таких заведениях в Украине, только восемь процентов имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка", - написала Супрун.

По ее словам, предполагается, что до 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. А потом их планируется трансформировать в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи - этот процесс будет длиться до 2023 года. Количество мест в таких центрах будет создано в соответствии с потребностями общества.

Супрун добавила, что такие центры также будут предоставлять услуги по респису - временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью. Помощь детям-инвалидам будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В интернаты эти заведения не превратятся.

"Паллиативная помощь и реабилитация вошли в "зеленый список"- гарантированный государством пакет услуг, за который платит Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатные", - сообщила и.о. министра.

В то же время она отметила, что это не означает, что дети из детских домов останутся без жилья.

"Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным", - написала Супрун.

Она добавила, что в качестве альтернативы детским домам существует практика патронатной (временной) семьи.

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