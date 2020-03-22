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22.03.2020

Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранен военный

Источник: Корреспондент.net

В течение минувших суток, 21 марта, сепаратитсы 10 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов, а именно: дважды в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов; рядом с Новотроицком - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: дважды вблизи Новотошковского - из 82-мм минометов - 8 мин; рядом с Новгородским - из минометов калибра 120 мм -15 мин; неподалеку Попасной - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Новолуганское - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил...давали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

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