Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, без потерь

Источник: Корреспондент.net

С начала суток в воскресенье, 23 августа, вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: вблизи Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 12 обстрелов: рядом с Травневим - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм. Кроме того, рядом с населенным пунктом Хутор Вольный стреляли из миномета калибра 82 мм.