09.06.2019
Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, без потерь
Источник: Корреспондент.net
В воскресенье, 9 июня, в зоне проведения операции объединенных сил сепаратисты нарушили режим прекращения огня 14 раз, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Обстрелы велись с применением 122-мм артиллерийских систем, запрещенных Минскими соглашениями, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.
Позиции ООС обстреляли в районе села Водяное с направления Азова и Веселого, в районе населенного пункта Павлополь, вблизи Верхнеторецкого, а также в районе Талаковки и Гнутово.
Новости раздела
Война
09.06.2019
Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, без потерь
Позиции украинских военных обстреляли в районе села Водяное, в районе населенного пункта Павлополь, вблизи Верхнеторецкого, а также в районе Талаковки и Гнутово.
Война
12.05.2019
Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, двое раненых
Пять обстрелов были с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм.
Война
07.05.2019
Обострение в зоне ООС: один погибший, двое ранены
С начала суток сепартисты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник стрелял из артиллерийских систем, миномето, боевых машин пехоты и противотанковых ракетных комплексов.
Война
30.04.2019
День в ООС: четыре обстрела, один раненый
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, заверяют в штабе.
Война
30.04.2019
Як впізнати новітню російську систему орбітального придушення “Тірада-2” на Донбасі
Война
28.03.2019
У Донецка и Горловки идут бои – соцсети
В сепаратистских пабликах сообщают о боях в районе донецкого аэропорта, села Спартак и окрестностях Ясиноватой, а также о стрельбе на севере Горловки.
Война
10.01.2019
На Донбассе днем стреляли из запрещенного оружия
Всего с начала суток было зафиксировано три обстрела, пострадавших нет. Обстрелы велись на Луганском и Мариупольском направлениях.
Война
04.01.2019
День на Донбассе: один обстрел, один раненый
Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вильный.
Война
03.01.2019
Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС
Сепаратисты в период с 00:00 до 18:00 среды один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Война
02.01.2019
В "ДНР" заявили о подрыве опоры моста в Донецке
Инцидент произошел в Пролетарском районе Донецка на перегоне Чумаково-Ларино, утверждают в "МЧС".