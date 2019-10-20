Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, ранен боец ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 октября 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранен один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 20 октября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Авдеевки, Водяного (дважды), Талаковки, Верхнеторецкого, Павлополя, Тарамчука, Новоселовки Второй, Красногоровки, Золотого-4 (трижды), Зайцевого, Крымского и Троицкого.

С начала нынешних суток вооруженные формирования сепаратистов огневой активности пока не проявляли.