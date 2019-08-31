Найти

31.08.2019

Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, есть потери

Источник: Корреспондент.net

За минувшие сутки сепаратисты 17 раз обстреляли позиции военных на Донбассе - один боец поги, еще один ранен. 

Отмечается, что позиции военных обстреливали из запрещенного оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку Водяного - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Троицкого - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским- из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм; около Марьинки - с подствольных гранатометов; вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел шесть обстрелов - вблизи Новотроицкого, Золотого-4, Новолуганського, Майорска, Станицы Луганской, Новозвановки.

С начала текущих суток сепаратисты 2 раза нарушили режим прекращения огня - вблизи Водяного и Зайцевого. 

Новости раздела
Война
31.08.2019
Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, есть потери
Сепаратисты увеличивают интенсивность обстрелов на Донбассе, применяя запрещенное соглашениями вооружение.
Война
30.08.2019
На Донбассе за день шесть обстрелов
Враг открывал огонь по позициям ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
Война
27.08.2019
Потери под Иловайском: опубликованы новые данные
В Генштабе уточнили, что потери во время выхода по “зеленому” коридору составили 220 погибших, 40 пропавших без вести и 13 до сих пор находятся в плену.
Война
27.08.2019
На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ
Враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Война
26.08.2019
С начала перемирия в ООС погибли восемь бойцов
Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе эффективным.
Война
18.08.2019
Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, без потерь
Сепаратисты в течение минувших суток, 17 августа, восемь раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных потерь нет.
Война
17.08.2019
На Донбассе за день три обстрела, ВСУ без потерь
Обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия фиксировались в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.
Война
11.08.2019
Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, у ВСУ есть потери
Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. А из-за обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Война
10.08.2019
Выполнял боевое задание: в зоне ООС погиб военный
Во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Война
08.08.2019
На Донбассе соревновались боевые экипажи БМП
В Минобороны не называют имена членов экипажа, победившего в соревновании. Но отмечают, что все его участники показали достойный результат.
Война
05.08.2019
На Донбассе подорвался боец ВСУ
С начала текущих суток сепаратисты два раза нарушили перемирие, применив стрелковое оружие.
Война
02.08.2019
На Донбассе за день пять обстрелов – штаб
Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ | Под Мариуполем прекратились взрывы на складе боеприпасов