Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, есть раненый

Источник: Корреспондент.net

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе населенного пункта Водяное противник вел обстрелы, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе Талаковки - осуществил обстрел из крупнокалиберного пулемета, а в районе Павлополья из автоматических гранатометов. В районе Новотроицкого и Лебединского боевики вели обстрелы, используя крупнокалиберные пулеметы.