16.06.2019
Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, есть раненый
Источник: Корреспондент.net
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе населенного пункта Водяное противник вел обстрелы, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе Талаковки - осуществил обстрел из крупнокалиберного пулемета, а в районе Павлополья из автоматических гранатометов. В районе Новотроицкого и Лебединского боевики вели обстрелы, используя крупнокалиберные пулеметы.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.
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