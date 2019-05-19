Сутки на Донбассе: четыре обстрела, потерь нет

Источник: Корреспондент.net

В воскресенье, 19 мая, от начала суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.