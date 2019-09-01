01.09.2019
Сутки на Донбассе: Девять обстрелов
Источник: Корреспондент.net
В течение текущих суток, 1 сентября, незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Противник обстреливал украинские позиции с запрещенного минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Противник осуществил обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Николаевки, Водяного, Луганского, Зайцева, Новолуганского.
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