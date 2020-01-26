26.01.2020
Сутки на Донбассе: двое военных погибли
Источник: Корреспондент.net
В воскресенье, 26 января, один военнослужащий погиб в результате обстрела, один подорвался на взрывном устройстве, еще два бойца получили боевые травмы, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
С начала суток в воскресенье незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, что Украина объявила подозрение "главе артиллерии" "ЛНР".
Новости раздела
Война
26.01.2020
Сутки на Донбассе: двое военных погибли
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
Война
25.01.2020
Сепаратисты блокируют патрули ОБСЕ – штаб ООС
Незаконные вооруженные формирования уже четвертый день блокируют передвижение автомобилей наблюдателей ОБСЕ в районе Петровского.
Война
20.01.2020
На Донбассе удерживают 184 пленных - СБУ
Над освобождением незаконно удерживаемых украинцев работает Трехсторонняя контактная группа.
Война
16.01.2020
Силы ООС второй день сообщают о потерях
Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из оружия, запрещенного минскими соглашениями. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
Война
14.01.2020
На Донбассе ранены двое военных
Незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушали режим прекращения огня, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.
Война
12.01.2020
Сутки на Донбассе: Три обстрела, без потерь
Обстрелы велись неподалеку Майского, вблизи населенного пункта Новотошковское, рядом с Орехово.
Война
03.01.2020
Режим Тишина на Донбассе соблюдается - штаб ООС
На трех участках разведения сил на Донбассе соблюдается режим Тишина. В Станице Луганской осуществляются перевозки населения по восстановленному мосту - всего перевезено около 4 тысяч пассажиров.
Война
01.01.2020
С начала года на Донбассе не стреляли
За полдня 1 января военные обстрелов не зафиксировали. В канун Нового года насчитали пять случаев режима тишины.
Война
30.12.2019
Освобожденные бойцы ВСУ направлены в госпиталь
Освобожденные из плена 12 украинских военнослужащих доставлены в Главный военный госпиталь в Киеве.
Война
29.12.2019
Киев передал экс-беркутовцев в "ЛДНР" – адвокат
Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевского отправились в "ДНР", а Александр Маринченко и Сергей Тамтура – в "ЛНР".
Война
25.12.2019
На Донбассе за день восемь обстрелов, потерь нет
Сепаратисты открывали огонь из запрещенных минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.