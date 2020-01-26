Сутки на Донбассе: двое военных погибли

Источник: Корреспондент.net

В воскресенье, 26 января, один военнослужащий погиб в результате обстрела, один подорвался на взрывном устройстве, еще два бойца получили боевые травмы, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

С начала суток в воскресенье незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня.