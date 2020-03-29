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29.03.2020

Сутки в ООС: 15 обстрелов, двое раненных

Источник: Корреспондент.net

За сутки 28 марта сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в воскресенье, 29 марта.

Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировано одиннадцать обстрелов: неподалеку Красногоровки враг дважды обстрелял наши позиции из 120-мм минометов, выпустив 24 мины; вблизи Водяного сепаратисты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Возле Песков враг выпустил 9 мин из 120-мм минометов, а неподалеку Павлополя вел огонь из миномета калибра 82 мм, использовав пять мин. По окрестностям Марьинки сепаратисты дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Старогнатовки противник совершил два обстрела из стрелкового оружия, а неподалеку Опытного применил автоматический станковый гранатомет.

Украинские военные немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы, подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сеаратисты четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Рядом с населенным пунктом Орехово противник выпустил 5 мин 120 калибра по нашим позициям. По защитникам Зайцева враг вел огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный сепаратисты обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил со станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил очередными огневыми средствами в ответ заставили сепаратистов прекратить провокационные обстрелы.

"Вчера, 28 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - резюмировали в штабе ООС.

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