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09.06.2019

Сутки в ООС: 22 обстрела, один раненый

Источник: Корреспондент.net

За минувшие сутки сепаратисты 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе – один украинский военнослужащий получил боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook утром в воскресенье, 9 июня.

"8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевых травм", - говорится в сводке.

В частности, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в зоне группировки "Север" – 6 раз.

С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, добавили в штабе.

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