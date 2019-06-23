Сутки в ООС: 31 обстрел, один погибший, 8 раненых

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты за минувшие сутки, 22 июня, 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

Обстрелы сепаратистов фиксировались возле Водяного, в районе Старогнатовки, возле Широкиного, окрестности Красногоровки, возле Гнутового, в районе Павлополя, возле Новотроицкого, окрестности Лебединского, возле Опытного, возле Авдеевки, возле Песок, в районе Песчаного, окрестности Южного, возле Новолуганского, окрестности Майорска, возле Зайцевого, возле Новоалександровки.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки один сепаратист был ранен, а также удалось уничтожить беспилоник противника и повредить одну бронемашину.