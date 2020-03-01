Сутки в ООС: обстрелы, двое раненых бойцов ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Вооруженные формирования РФ за сутки 29 февраля 19 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометами калибра 120 мм и 82 мм. Также велась стрельба из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, работали снайперы, сообщается на странице ООС в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись вблизи Майского, Орехово, Крымского, рядом с Невельским, Красногоровкой, Лебединским, Васильевкой, Марьинкой, вблизи Павлополя и Песков.

Два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один - боевое поражение. За текущие сутки потерь нет.