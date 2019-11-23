Сутки в ООС: один боец ВСУ погиб, еще один ранен

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 22 ноября, 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный был ранен, еще один погиб в ДТП, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 23 ноября.

Противник использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Красногоровка (два раза), Водяное, Пески, Шумы, Новгородское, Причепиловка (два раза), Талаковка, Невельское, Новолуганское, Зайцево (два раза) и Тарамчук.

С начала нынешних суток сепаратисты не открывали огонь.