23.11.2019
Сутки в ООС: один боец ВСУ погиб, еще один ранен
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 22 ноября, 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный был ранен, еще один погиб в ДТП, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 23 ноября.
Противник использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Красногоровка (два раза), Водяное, Пески, Шумы, Новгородское, Причепиловка (два раза), Талаковка, Невельское, Новолуганское, Зайцево (два раза) и Тарамчук.
С начала нынешних суток сепаратисты не открывали огонь.
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