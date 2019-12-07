Сутки в ООС: ранены двое военных
Источник: Корреспондент.net
В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Боевые травмы получили двое украинских военных. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба ООС.
Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили шесть обстрелов:
- дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Николаевки - со станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Новогнатовки - из СПГ и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано восемь вражеских обстрелов:
- дважды неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- четыре раза у Луганского - из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Троицкого - со станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.
С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.