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07.12.2019

Сутки в ООС: ранены двое военных

Источник: Корреспондент.net

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Боевые травмы получили двое украинских военных. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили шесть обстрелов:

  • дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Николаевки - со станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи Новогнатовки - из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано восемь вражеских обстрелов:

  • дважды неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • четыре раза у Луганского - из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Троицкого - со станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

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