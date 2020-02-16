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16.02.2020

Сутки в зоне ООС: Пять обстрелов, потерь нет

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток 16 февраля сепаратисты пять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.

"В течение текущих суток сепаратисты 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" они совершили три обстрела по позициям, а именно: рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм выпустили 7 мин, а также вели огонь из крупнокалиберного пулемета; два раза недалеко от Марьинки - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

"Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Крымского - из 120-мм миномета - 20 мин" , - добавили в штабе.

Сегодня, 16 февраля, вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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