22.12.2019
Сутки в зоне ООС: шесть обстрелов, ВСУ без потерь
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 21 декабря, шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 22 декабря.
Отмечается, что враг использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Хутор Вольный, Новотроицкое и Пески (два раза).
С начала нынешних суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ВСУ нет.
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