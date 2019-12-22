Сутки в зоне ООС: шесть обстрелов, ВСУ без потерь

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 21 декабря, шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 22 декабря.

Отмечается, что враг использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Хутор Вольный, Новотроицкое и Пески (два раза).

С начала нынешних суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ВСУ нет.