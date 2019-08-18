18.08.2019
Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, без потерь
Источник: Корреспондент.net
В течение 17 августа, сепаратисты на востоке Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил удалось избежать.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В основном обстрелы велись в районе населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Пищевик и Южное.
С начала текущих суток противник совершил два обстрела украинских позиций.
Отметим, что днем ранее сепаратисты обстреляли позиции украинских военных 12 раз. За сутки же15 августа на Донбассе также было зафиксировано 12 обстрелов, потерь у ВСУ не было.
Новости раздела
Война
18.08.2019
Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, без потерь
Сепаратисты в течение минувших суток, 17 августа, восемь раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных потерь нет.
Война
17.08.2019
На Донбассе за день три обстрела, ВСУ без потерь
Обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия фиксировались в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.
Война
11.08.2019
Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, у ВСУ есть потери
Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. А из-за обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Война
10.08.2019
Выполнял боевое задание: в зоне ООС погиб военный
Во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Война
08.08.2019
На Донбассе соревновались боевые экипажи БМП
В Минобороны не называют имена членов экипажа, победившего в соревновании. Но отмечают, что все его участники показали достойный результат.
Война
05.08.2019
На Донбассе подорвался боец ВСУ
С начала текущих суток сепаратисты два раза нарушили перемирие, применив стрелковое оружие.
Война
02.08.2019
На Донбассе за день пять обстрелов – штаб
Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Война
01.08.2019
На Донбассе за день четыре обстрела, ранен боец
Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Война
28.07.2019
Штаб ООС: Сепаратисты обстреляли КПП Марьинка
Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня, заявили в штабе.
Война
21.07.2019
Перемирие на Донбассе: ОБСЕ фиксирует нарушения
Наблюдатели ОБСЕ заявляют о 75 случаях нарушения режима прекращения огня по состоянию на 16:00.
Война
20.07.2019
Обострение в ООС: 26 обстрелов, ВСУ понесли потери
Украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, были ранены два сепаратиста.