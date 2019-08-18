Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, без потерь

Источник: Корреспондент.net

В течение 17 августа, сепаратисты на востоке Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил удалось избежать.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В основном обстрелы велись в районе населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Пищевик и Южное.

С начала текущих суток противник совершил два обстрела украинских позиций.

Отметим, что днем ранее сепаратисты обстреляли позиции украинских военных 12 раз. За сутки же15 августа на Донбассе также было зафиксировано 12 обстрелов, потерь у ВСУ не было.