Сын Кулебы остается в коме после ДТП

Источник: Корреспондент.net

Старший сын детского омбудсмена Николая Кулебы остается в тяжелом состоянии после ДТП. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил главный врач Феофании Игорь Семенов.

"Только что закончился консилиум с участием двух специалистов ... Состояние (сына - ред.) остается тяжелым. Ему проводят определенные медикаментозные меры для того, чтобы уменьшить болевой синдром, предотвратить возникновение определенных осложнений со стороны головного мозга, это самое сложное и самое важное, что есть на сегодня. Также есть травма грудной клетки, брюшной полости, но там все более-менее стабильно", - рассказал Семенов.

По его словам, сейчас хирургические вмешательства не планируется. "Но мы не можем сказать, что их не будет", - добавил Семенов.

На вопрос журналиста остается ли сын в коме Семенов ответил: "Да, условно говоря, он находится в медикаментозной коме, которая необходима в данной ситуации, это лечебный процесс".

В свою очередь, замглавврача Феофании Андрей Строкань сообщил, что у самого Кулебы закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое.

"Такая травма грудной клетки является одной из самых болезненных в раннем периоде травм", - отметил он.

Врачи допускают, что его реабилитация может занять больше года.