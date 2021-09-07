Таліби стріляниною і палицями розігнали протести в Кабулі, затримані журналісти

Источник: РБК-Україна

У вівторок, 7 вересня, біля посольства Пакистану в Кабулі почалася акція протесту проти радіального руху "Талібан" і політики Ісламабаду щодо Афганістану. Для розгону мітингу таліби відкрили стрілянину і били учасників палицями. Затримані місцеві журналісти.

Як розповів агентству один із затриманих журналістів, таліби жорстко зверталися з протестувальниками і представниками преси. "Вони мене поклали обличчям на землю і змусили вибачитися за висвітлення акції протесту", - сказав він, додавши, що журналістика в Афганістані стає все небезпечнішою.

У соцмережах опубліковані ролики протестів у Кабулі. На них чути звуки пострілів, після яких учасники акції починають розбігатися.

Очевидці відзначають, що таліби дали групі протестувальників з приблизно 500 осіб пройти кілька кілометрів по Кабулу. Потім вони наказали мітингувальникам розійтися. Після відмови учасників акції виконати їхні вимоги, бойовики відкрили вогонь у повітря, били присутніх, відбирали камери у журналістів.