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06.03.2020

Таможня ответила на обвинения Зеленского

Источник: Корреспондент.net

осударственная таможенная служба объяснила, плохие результаты работы, которые накануне раскритиковал президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в заявлении ведомства на их странице в Facebook. 

Отметим, что президент, в частности, резко раскритиковал результаты работы Государственной таможенной службы, которая "собирает лайки", а не деньги. По его словам, за два месяца нового года невыполнение госбюджета - почти 16 млрд гривен, из которых 13 млрд гривен - "провал по таможне".

В таможне признали, что по сборам в бюджет за два месяца недовыполнили на 13 млрд гривен.

Однако ведомство объяснило, что недобор денег связан с объективными факторами: падением сырьевого импорта и разницей между курсом, заложенным в бюджет, и реальной стоимостью гривны.

"Доходы бюджета от таможни напрямую зависят от объемов налогооблагаемого импорта. На объемы такого импорта, как вы понимаете, Таможня НЕ влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства", - говорится в фейсбуке Таможни.

Налогооблагаемый импорт в начале 2020 года сократился на 0,21 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Но это не все. Есть еще один фактор, который объясняет, почему Таможня недодала. В бюджет-2020 правительство заложило курс доллара на уровне 27 грн. В январе-феврале 2020 гривна укрепилась: 1$ = 23,68-24,57 грн. О чем это говорит? Когда стоимость импортируемого товара в долларах осталась такой же, а в гривне она снизилась, так как курс гривны укрепился, мы получаем меньше налогов. То есть Таможня при таких раскладах меньше собирает", - объяснило ведомство.

По его данным, гривневые поступления за январь-февраль 2020 года были на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, но долларовые остались почти на прошлогоднем уровне.

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