Танкер Delfi снова не уберут в срок

Источник: Корреспондент.net

Лежащий на пляже Одессы с ноября прошлого года танкер Delfi не уберут до Дня Независимости, как обещал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Одесское издание УСИ в пятницу, 21 августа, сообщает, что представители Администрации морских портов совместно с представителем компании Краншип заявили, что убрать судно смогут в лучшем случае в сентябре.

Как рассказал руководитель компании Андрей Иванов, чтобы поставить судно на киль, необходимо приложить усилие более 200 тонн, с которыми даже два буксира не справились.

При этом он заверил, что затягивать с уборкой судна они не заинтересованы. Судно уберут в два этапа.

На первом этапе идет очистка дна - убирают камни и куски скал. После этого судно вновь попробуют поставить на киль. Этот этап планируют закончить уже к концу следующей недели.

Далее группа водолазов будет осушать и зачищать танкер, а также заделывать пробоины, обеспечив его плавучесть. Только после этого судно можно будет развернуть, вывести и отправить на утилизацию.

Отмечается, что в данный момент уже идут работы по установке дополнительных креплений, которые обеспечат прочность судну и станут рычагом для становления танкера. Плавучий кран, который находится у танкера, сейчас просто поддерживает судно, чтобы оно не двигалось.