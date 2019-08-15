Тариф на услуги Укрэнерго снизили вдвое

Источник: Корреспондент.net

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании в четверг, 15 августа, приняла решение о снижении тарифа на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго.

Новые тарифы начнут действовать с 1 октября 2019 года. За 1 мегаватт-час Укрэнерго будет получать 159,3 гривны.

"Также, учитывая указанное решение, Регулятором принято решение об одобрении проектов постановлений НКРЭКУ, согласно которым с 01.10.2019 корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения", - говорится в сообщении.