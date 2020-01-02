Тарифы и неприкосновенность. Что меняется с января

Источник: Корреспондент.net

Газовый транзит продлен

Транзит российского газа в Евросоюз по территории Украины с 1 января будет проходить по новому контракту. Документ подписали на пять лет с возможностью продления еще на десять лет. Стоимость транзита засекречена.

По подсчетам Нафтогаза, контракт принесет Украине не менее семи миллиардов долларов. Также есть возможность получения дополнительных доходов от транзита, если Россия прокачает больше оговоренных объемов.

Неприкосновенность отменена

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, в которой нет положений о том, что нардепам гарантируется неприкосновенность и непривлечение к уголовной ответственности без разрешения Верховной Рады.

Однако народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения и проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР.

Однако эксперты говорят, что противоречия, которые появились с новой редакцией, усложнят привлечение депутатов к уголовной ответственности.

В частности, речь идет о предоставлении широких прав генпрокурору, который получил монополию на открытие уголовных производств.

Цены на газ растут

В Украине в январе 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 5,5 гривны за кубометр.

В Нафтогазе заявили, что это на 12 процентов меньше, чем было в январе 2019 года. Однако, по сравнению с декабрем 2019, стоимость газа выросла почти на треть.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук ранее говорил, что в более чем 20 больших городах Украины принято решение о снижении тарифов для населения.

Также с 1 января 2020 года украинцы смогут сами выбирать себе поставщика газа на выгодных условиях. Будут приходить две газовые платежки - за газ и его транспортировку.

Штрафы для еврономеров избегаются

С первых дней нового года правоохранители получают формальное право штрафовать владельцев "евроблях" и выписывать штрафы в размере до 170 тысяч гривен. Подробно о штрафах в материале Что у Зеленского готовят евробляхам.

Однако АвтоЕвроСила - организация, объединившая владельцев этих авто, - заверяет, что возможность избежать штрафов сохраняется.

Юристы разработали инструкцию Спасательный жилет, в которой объясняют, как это сделать: какие документы должен иметь при себе водитель для того, чтобы он доказал, что готовится к растаможиванию и его оштрафовали.

Кроме того, власти обещают, что 14 января рассмотрят два законопроекта об упрощении процедуры растаможивания и отсрочки штрафов на 180 дней. Активисты говорят, что до их принятия штрафовать за еврономера не будут.

Погода резко меняется

До конца зимы погода в Украине будет нестабильной, ожидаются "температурные качели". В январе и феврале температурный режим окажется выше нормы, рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Из-за глобальных климатических изменений средняя температура в зимние месяцы с каждым годом становится все выше, и эта зима не станет исключением", - рассказал он.

Синоптики говорят, что первая декада января будет очень холодной, ночная температура в северных регионах и в горах дойдет до 20 градусов мороза. Но устойчивого снежного покрова ждать не стоит

Во второй половине января следует ожидать потепления. Февраль будет более мягким, но с кратковременными резкими похолоданиями.

ГПУ ликвидировали

2 января вместо ликвидированной Генеральной прокуратуры начал работу новосозданный Офис генерального прокурора, который будет состоять из 12 департаментов, восьми отдельных управлений и двух специализированных прокуратур. Всего там будет работать 1,5 тысячи человек.

Укрпошта дорожает

Тарифы на услуги Укрпошты с 1 января 2020 года вырастут на 15-20 процентов. Также должны были подорожать услуги Укртелекома, но пока отложили.

Соцвыплаты меняются

Закон о государственном бюджете устанавливает на 2020 год минимальную зарплату в размере 4723 гривны. Это на 550 грн больше, чем в прошлом году. Дальнейшее повышение в течение года не запланировано.

А вот уровень прожиточного минимума, от которого зависит немало других социальных выплат, изменится несколько раз:

с 1 января - 2027 гривен

с 1 июля - 2118 гривен

с 1 декабря - 2189 гривен

С увеличением прожиточного минимума в Украине будет увеличиваться и размер минимальной пенсии. После недавнего повышения в декабре по состоянию на 1 января он составляет 1638 гривен.

В рамках пенсионной реформы с 1 января 2020 года на назначение пенсии по возрасту по достижении 60 лет могут претендовать только те, кто имеет стаж не менее 27 лет.

2020 год также станет последним "льготным" годом пенсионного возраста для женщин. Рожденные после 31 марта 1961 год могут рассчитывать на пенсию только в 2021 году, то есть одновременно с мужчинами своего года рождения.

Что касается субсидий, то с 1 января 2020 украинцы смогут в любой момент переводить их из наличной формы в безналичную и наоборот.

У электрокаров будут особые номера

С 1 января для электрокаров вводятся "зеленые" номера - шрифт зеленого цвета. Также в силу вступает закон, по которому водителям бензиновых и дизельных авто на законодательном уровне будет запрещено парковаться на местах для электрокаров. За нарушение предусмотрен штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан ­- от 340 до 510 гривен.