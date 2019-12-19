Тарифы на газ для населения в декабре 2019

Источник: www.minfin.com.ua

С 1 мая 2019 года НАК "Нафтогаз України" ввел новый механизм определения регулируемой цены на газ, которая теперь может меняться ежемесячно. Отметим также, что поскольку в структуре цены на газ заложены тарифы на транспортировку газа Укртрансгазом (которые могут различаться для разных областей), то и стоимость природного газа для населения на территориях лицензированной деятельности различных поставщиков газа (облгазов и горгазов) для бытовых потребителей может быть различной