19.12.2019
Тарифы на газ для населения в декабре 2019
Источник: www.minfin.com.ua
С 1 мая 2019 года НАК "Нафтогаз України" ввел новый механизм определения регулируемой цены на газ, которая теперь может меняться ежемесячно. Отметим также, что поскольку в структуре цены на газ заложены тарифы на транспортировку газа Укртрансгазом (которые могут различаться для разных областей), то и стоимость природного газа для населения на территориях лицензированной деятельности различных поставщиков газа (облгазов и горгазов) для бытовых потребителей может быть различной
|Поставщик
(газораспределительная компания)
|Область
|Тариф
(грн. за 1 м³, с НДС)
|ПАО "Винницагаз"
|Винницкая
|6,27108
|ПАО "Волыньгаз"
|Волынская
|6,30516
|ПАО "Гадячгаз"
|Полтавская
|6,09888
|ПАО "Днепрогаз"
|Днепропетровская
|6,14568
|ПАО "Днепропетровскгаз"
|Днепропетровская
|6,00840
|ПАО "Донецкоблгаз"
|Донецкая
|6,07608
|ПАО "Житомиргаз"
|Житомирская
|6,21084
|ПАО "Закарпатгаз"
|Закарпатская
|6,30276
|ПАО "Запорожгаз"
|Запорожская
|5,96520
|ПАО "Ивано-Франковскгаз"
|Ивано-Франковская
|6,30468
|ПАО "Киевгаз"
|г.Киев
|5,70324
|ПАО "Киевоблгаз"
|Киевская
|6,12960
|ОАО "Кировоградгаз"
|Кировоградская
|6,18492
|ПАО "Коростишевгаз"
|Житомирская
|5,84352
|ПАО "Кременчуггаз"
|Полтавская
|5,71320
|ПАО "Криворожгаз"
|Днепропетровская
|5,80392
|ПАО "Лубныгаз"
|Полтавская
|6,28800
|ПАО "Луганскгаз"
|Луганская
|6,31548
|ПАО "Львовгаз"
|Львовская
|6,29868
|ПАО "Мариупольгаз"
|Донецкая
|6,13488
|ПАО "Мелитопольгаз"
|Запорожская
|6,25200
|ПАО "Николаевгаз"
|Николаевская
|6,32556
|ПАО "Одессагаз"
|Одесская
|5,89188
|ПАО "Полтавагаз"
|Полтавская
|6,25824
|ПАО "Ровногаз"
|Ровенская
|6,31956
|ПАО "Сумыгаз"
|Сумская
|6,09768
|ПАО "Тернопольгаз"
|Тернопольская
|6,20724
|ПАО "Тернопольгоргаз"
|Тернопольская
|5,87592
|ПАО "Тысменицагаз"
|Ивано-Франковская
|6,30156
|ПАО "Уманьгаз"
|Черкасская
|6,11916
|ПАО "Харьковгаз"
|Харьковская
|6,31428
|ПАО "Харьковгоргаз"
|Харьковская
|5,77188
|ПАО "Херсонгаз"
|Херсонская
|6,16920
|ПАО "Хмельницкгаз"
|Хмельницкая
|6,16320
|ПАО "Черкасыгаз"
|Черкасская
|5,82876
|ПАО "Черновцыгаз"
|Черновицкая
|6,31740
|ПАО "Черниговгаз"
|Черниговская
|6,20196
|ПАО "Шепетовкагаз"
|Хмельницкая
|6,00048
|ДП "Монтажник"
|Винницкая
|6,31776
|ООО "Газовик"
|Винницкая
|6,32124
|ООО "Газпостачсервис"
|Винницкая
|6,26484
|Кременецкое УПРГ
|Тернопольская
|6,31788
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