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19.12.2019

Тарифы на газ для населения в декабре 2019

Источник: www.minfin.com.ua

С 1 мая 2019 года НАК "Нафтогаз України" ввел новый механизм определения регулируемой цены на газ, которая теперь может меняться ежемесячно. Отметим также, что поскольку в структуре цены на газ заложены тарифы на транспортировку газа Укртрансгазом (которые могут различаться для разных областей), то и стоимость природного газа для населения на территориях лицензированной деятельности различных поставщиков газа (облгазов и горгазов) для бытовых потребителей может быть различной

Розничные цены на природный газ для населения
(с 1.12.2019 по 31.12.2019)
Поставщик
(газораспределительная компания)		ОбластьТариф
(грн. за 1 м³, с НДС)
ПАО "Винницагаз" Винницкая 6,27108
ПАО "Волыньгаз" Волынская 6,30516
ПАО "Гадячгаз" Полтавская 6,09888
ПАО "Днепрогаз" Днепро­петровская 6,14568
ПАО "Днепропетровскгаз" Днепро­петровская 6,00840
ПАО "Донецкоблгаз" Донецкая 6,07608
ПАО "Житомиргаз" Житомирская 6,21084
ПАО "Закарпатгаз" Закарпатская 6,30276
ПАО "Запорожгаз" Запорожская 5,96520
ПАО "Ивано-Франковскгаз" Ивано-Франковская 6,30468
ПАО "Киевгаз" г.Киев 5,70324
ПАО "Киевоблгаз" Киевская 6,12960
ОАО "Кировоградгаз" Кирово­градская 6,18492
ПАО "Коростишевгаз" Житомирская 5,84352
ПАО "Кременчуггаз" Полтавская 5,71320
ПАО "Криворожгаз" Днепро­петровская 5,80392
ПАО "Лубныгаз" Полтавская 6,28800
ПАО "Луганскгаз" Луганская 6,31548
ПАО "Львовгаз" Львовская 6,29868
ПАО "Мариупольгаз" Донецкая 6,13488
ПАО "Мелитопольгаз" Запорожская 6,25200
ПАО "Николаевгаз" Николаевская 6,32556
ПАО "Одессагаз" Одесская 5,89188
ПАО "Полтавагаз" Полтавская 6,25824
ПАО "Ровногаз" Ровенская 6,31956
ПАО "Сумыгаз" Сумская 6,09768
ПАО "Тернопольгаз" Тернопольская 6,20724
ПАО "Тернопольгоргаз" Тернопольская 5,87592
ПАО "Тысменицагаз" Ивано-Франковская 6,30156
ПАО "Уманьгаз" Черкасская 6,11916
ПАО "Харьковгаз" Харьковская 6,31428
ПАО "Харьковгоргаз" Харьковская 5,77188
ПАО "Херсонгаз" Херсонская 6,16920
ПАО "Хмельницкгаз" Хмельницкая 6,16320
ПАО "Черкасыгаз" Черкасская 5,82876
ПАО "Черновцыгаз" Черновицкая 6,31740
ПАО "Черниговгаз" Черниговская 6,20196
ПАО "Шепетовкагаз" Хмельницкая 6,00048
ДП "Монтажник" Винницкая 6,31776
ООО "Газовик" Винницкая 6,32124
ООО "Газпостачсервис" Винницкая 6,26484
Кременецкое УПРГ Тернопольская 6,31788
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