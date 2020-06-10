10.06.2020
Татнефть возобновила экспорт в Украину
Источник: Корреспондент.net
Российская компания Татнефть впервые с 2014 г. в конце мая отгрузила партию дизельного топлива для своей дочерней компании Татнефть-АЗС-Украина.
По его данным, первая партия была оформлена на таможне 30 мая. Доставка осуществлялась в железнодорожных цистернах через пограничный переход Соловей–Тополи.
Всего с 30 мая по 8 июня Татнефть поставила украинской дочерней структуре 1910 т. дизельного топлива, произведенного на Нижнекамском нефтеперерабатывающем заводе.
По данным издания, в 2019 г. Татнефть-АЗС-Украина, управляющая сетью из 91 автозаправочной станции, покупала дизтопливо и бензин на украинском рынке.
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