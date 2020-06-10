Татнефть возобновила экспорт в Украину

Источник: Корреспондент.net

Российская компания Татнефть впервые с 2014 г. в конце мая отгрузила партию дизельного топлива для своей дочерней компании Татнефть-АЗС-Украина.

По его данным, первая партия была оформлена на таможне 30 мая. Доставка осуществлялась в железнодорожных цистернах через пограничный переход Соловей–Тополи.

Всего с 30 мая по 8 июня Татнефть поставила украинской дочерней структуре 1910 т. дизельного топлива, произведенного на Нижнекамском нефтеперерабатывающем заводе.

По данным издания, в 2019 г. Татнефть-АЗС-Украина, управляющая сетью из 91 автозаправочной станции, покупала дизтопливо и бензин на украинском рынке.