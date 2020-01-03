Телеканал для Донбасса начнет работу 15 февраля

Источник: Корреспондент.net

На временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса 15 февраля начнет работу украинский государственный телеканал.

"На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства", - сказано в сообщении.

Телеканал будет создан на базе канала UA|TV. Директора нового телеканала выберут путем конкурсного отбора в январе, а пока исполнять его обязанности будет замдиректора Юлия Островская. Информационное вещание возглавит бывшая главный редактор 24 канала Елена Трибушная.

Минкульт надеется, что новый канал донесет людям, проживающим на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине.