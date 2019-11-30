Найти

30.11.2019

Телеканал для жителей Донбасса запустят в феврале

Источник: Корреспондент.net

Телеканал для жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса запустят в феврале 2020 года. Об этом 30 ноября в интервью изданию Зеркало недели заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Он уточнил, что вещание этого телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса. Новый телеканал создается на базе канала UATV, вещание будет происходить на двух языках - украинском и русском.

"Наша задача - сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача - донести правдивую информацию", - сказал Бородянский.

Ранее министр рассказывал, что на создание такого телеканала в бюджете станы заложено 440 миллионов гривен. Концепция канала предполагается информационно-развлекательная.

В начале ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о срочных мерах по реформированию и укреплению государства. В документе, в частности, речь идет об урегулировании деятельности средств массовой информации.

Правительство до 31 декабря должно подготовить "положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения".

Новости раздела
Война
30.11.2019
Телеканал для жителей Донбасса запустят в феврале
В бюджете Украины заложено 440 миллионов гривен на такой канал. Концепция предполагается информационно-развлекательная.
Война
23.11.2019
Сутки в ООС: один боец ВСУ погиб, еще один ранен
Противник использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.
Война
22.11.2019
Бойцов ВСУ обстреляли в населенном пункте – штаб
Грузовик развозил продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции и попал под удар ракеты Фагот. В ВСУ заявили, что "не ожидали такой подлости".
Война
20.11.2019
За сутки в ООС ранены шесть украинских военных
В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили шесть военнослужащих из состава Объединенных сил.
Война
12.11.2019
Первый этап разведения в Петровском завершен
Завершились третьи сутки, во время которых 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение.
Война
11.11.2019
В Золотом демонтируют фортификационные сооружения
Ранее завершилось разведение сил, а также разминирование, которое длилось семь дней. Теперь начнется демонтаж фортификационных сооружений.
Война
10.11.2019
На Донбассе ранены четверо украинских военных
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Война
10.11.2019
Разведение в Петровском проходит по плану - штаб
Разведение в Петровском проходит по плану - штаб
Война
09.11.2019
В "ДНР" заявили о выводе сил из Петровского
Из Петровского вышли 14 сепаратистов, у которых был один автоматический гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.
Война
09.11.2019
В ООС назвали условия для отмены разведения сил
В Штабе ООС заявили, что военные вернутся на позиции в случае нарушения противником договоренностей.
Война
09.11.2019
ОБСЕ подтвердила разведение сил у Петровского
Организация приветствует шаги на пути к достижению прогресса на Донбассе и готова оказать необходимое содействие.
Война
08.11.2019
Иностранным послам показали разведение на Донбассе
Представители США, Великобритании, Германии и Франции посетили Петровское, где запланировано разведение сил и средств, а также Золотое, где разведение уже состоялось.
Сутки в ООС: один боец ВСУ погиб, еще один ранен | Под Мариуполем прекратились взрывы на складе боеприпасов