Телемост с Россией: СНБО провел совещание

Источник: Корреспондент.net

Секретарь СНБО Александр Данилюк в понедельник, 8 июля, по поручению президента Зеленского провел совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"По поручению Президента Украины Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел совещание с участием членов СНБО по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины по обеспечению национальной информационной безопасности с неуклонным соблюдением свободы слова", - сообщили в СНБО.